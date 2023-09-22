Son dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar'dan deprem bölgesindeki iller için 'uzaktan eğitim' açıklaması

Son dakika haberi... YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerin istemeleri halinde 1 yıl uzaktan eğitim yapabileceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:36
Son dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar'dan deprem bölgesindeki iller için 'uzaktan eğitim' açıklaması
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