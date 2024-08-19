‘Soruşturma başlatıldı mı’

Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:13

Güncelleme: 19.08.2024 - 15:13

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), TİP’tan Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini “yok hükmünde” saymasının ardından toplanan olağanüstü genel kurulda; AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kürsüde konuşmasını yapan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı darp etmişti. Meclis’te çıkan kargaşanın ardından Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Duman, sosyal medya hesabından AKP’li Özalan’a yönelik “Eline sağlık” , “Şık bir hareket olmuş” sözleriyle tebrik paylaşımı yaptı. Dekan Duman’ın paylaşımının şiddet övgüsü olduğunun altını çizen CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Duman hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı. Bülbül, Özalan ve Şık’a yönelik kınama cezası verildiğini anımsatarak TBMM Başkanlığı’na “Dekan Duman’ın, şiddet övgüsünde bulunması kamu vicdanını zedelemektedir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 59. maddesi siyasi partilere üye olabilecek öğretim elemanlarını belirlemiştir. Buna göre, siyasi parti üyesi olanlar, rektör, dekan, enstitü, yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar. Duman’ın kınama alınmış bir suçu övmesi ve öğretim elemanı kimliğiyle bunu yapması şüphe doğurmaktadır.

Bu bağlamda;

1.Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Duman’ın paylaşımı yasa ve yönetmeliklere uygun mudur?

2. Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Duman’ın paylaşımı uyarınca soruşturma başlatılmış mıdır? Veya başlatılacak mıdır?” konulu bir soru önergesi sundu.