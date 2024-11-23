Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:43

Güncelleme: 23.11.2024 - 09:43

Öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MEB tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması öncesinde merak ediliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları 14-20 Kasım tarihinde tamamlandı. Öğretmen adaylarının, tercih sonuçları 23 Kasım yani bugün açıklanacak.