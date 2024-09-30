Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:49

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:49

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.

Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.