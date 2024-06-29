Süheyla Tokyay LGS Türkiye birincisi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:01

Güncelleme: 29.06.2024 - 15:01

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde sınava giren öğrenci sayısı bu yıl geçen yıldan daha fazla olmasına rağmen tam puan alan öğrenci sayısı geçen yıldan yarı yarıya daha az olduğu gözlemlendi.

Süheyla Tokyay Koleji’nin kurucu temsilcisi rehber öğretmen Süheyla Tokyay, “Yalnızca Türkiye birincimizi değil; tüm öğrencilerimizi emeklerinden dolayı kucaklıyorum. Yüzde birlik dilim içerisinde yer alan diğer onlarca öğrencimi de başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Başarılarla dolu sistemimizin temelini atan babaannem Süheyla TOKYAY’a teşekkür ediyorum. 40.yılımıza da zirvede başlıyoruz. İngilizce zümre başkanımız kardeşim Şimal Tokyay ile birlikte, bir kırk yıl daha zirvede kalacağımızın nişanesini ortaya koymuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Ortaokula Süheyla Tokyay’da başlayıp tamamlayan, Türkiye birincisi Can YILDIRIM, “Bana bu süreçte destek olan aileme ve okuluma, özellikle de bu ortamın mimarı, okulumuzun kurucusu Süheyla TOKYAY’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sınav için gerçekten emek verdim ve emeğimin karşılığını aldığım için memnunum ama yıllar sonra hatırlayacağım en önemli şey ortaokuldaki güzel anılarım ve içten arkadaşlıklarım olacak” dedi.