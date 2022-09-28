Suna Durdağ'dan dar gelirli çocuklar için bağış

28 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Gerçek bir iyilikseverlik örneği sergileyen 1933 Ordu doğumlu Durdağ, yelek, eldiven, atkı, bere, sabunluk, cep telefon kılıfı, tasarım yastıklar, kalemlik ve yün bebek gibi tasarımlar hazırlıyor. Bu ürünleri kullanılmayan eşyaların ipliklerinden örerek, ekolojik dengeye de katkı sağlıyor. El sanatı çalışmalarının yanısıra topladığı malzemeleri de özenle ayırdığını söyleyen Durdağ, “Kalemlikler ayrı, Doğu’ya gidecek malzemeler ayrı, ÇYDD yün bebekleri ayrı kategoride topluyorum.

Doğayı ve insanları seviyorum diyen Durdağ şöyle konuştu:

Babam Kemal Durdağ, süvari asker olduğu için gezmediğimiz il kalmadı. Lise yıllarımı geçirdiğim Şanlıurfa’nın yeri, yüreğimde başka. Biz, o zamanlar ayrımcılık bilmezdik. Komşumuza “Nesin, nerelisin” demezdik. İnsan olabilmek esas meselemizdi. Çağdaş olmak lazım. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak lazım.

Kadın, önce aydın olmalı diyen Durdağ “Benim zamanımda okuyacak malzeme bulmak zordu, kese kâğıtlarını açar, onları okurduk. Kadının görevi büyük. Ve en önemli görevi evlatlarının iyi bir insan, sevgi dolu bir vatandaş olmasını sağlamaktır. İki kızımı bu ilke ile büyüttüm, hayvanları incitmeyin, kimseye zarar vermeyin. İkisi de benim gibidir, onlarda üretiyor. Fayda sağlamak önemli, bir hastaya çorba götürmek bile bir katkıdır” ifadelerini kullandı.