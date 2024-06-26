Tartışmalı Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'de

Yayınlanma: 26.06.2024 - 18:20

Güncelleme: 26.06.2024 - 18:35

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.Tekin sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "3 Şubat 2022 ve 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kısmi iptal kararı sonrasında, Bakanlığımızın eğitim paydaşlarıyla gerçekleştirdiği istişareler ve yoğun çalışmalar sonucunda eğitim camiasının beklentilerinin karşılanması, öğretmenlik mesleğinin itibarının daha da artırılması amacıyla hazırlanan Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifi bugün itibariyle TBMM Meclis Başkanlığı’na sunuldu. İçerisinde eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi, kariyer basamaklarının yeniden düzenlenmesi, meslektaşlarımızın hak ve görevlerinin tek bir metinde toplanması, 1980’li yılların sonundan itibaren ülkemizin gündeminde olan ve bu süreçte yapılan tüm Millî Eğitim Şûralarında tavsiye kararlarında yer alan Millî Eğitim Akademisinin kurulması gibi maddelerin yer aldığı ÖMK'nin hazırlanmasında emeği geçen başta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer olmak üzere tüm milletvekillerimize, öğretmenlerimize ve eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.