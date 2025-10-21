Tasarruf yine öğrencinin aşından yapıldı

Türkiye’nin en yüksek bütçeye sahip üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi yönetimi yeni dönemin başlamasıyla birlikte Fen Fakültesi’nin öğrenci yemekhanesini kapattı. Yeni dönem başlamanda kahvaltıyı 30 TL’den 40 TL’ye öğle ve akşam yemeği ise 60 TL’den 80 TL’ye çıkaran yönetim yemekhanenin kapatılmasını da “bütçe kısıtlaması” kapsamında yapıldığını bildirdi. Yemekhaneleri kapandığı için 1 No’lu merkez yemekhaneye gitmek zorunda kalan öğrenciler yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler yemekhanelerinin geri açılmasını talebiyle topladıkları 528 imzayı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na polis ve özel güvenliğin yoğun güvenlik önlemleri altında verdi.

“BEN YAPTIM OLDU”

Merkez yemekhanenin fiziki koşulları göz önünde bulundurulmaksızın Fen Fakültesi yemekhanesinin kapatılmasının aksamalara neden olacağını aktaran Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, “Üniversitelerin bu tür hizmetlerin planlamasını yaparak bu işlere girmesini bekleriz ama maalesef öyle olmuyor. Sadece ‘Ben yaptım oldu’ düşüncesinin giderek yaygınlaşması ve her şeyin bu çerçevede yapılması ne öğrenciye ne personele yararlı. Çünkü nihayetinde orada öğrenci sayısının artması personel üzerinde başka baskı oluşturuyor” dedi.