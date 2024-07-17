TBMM’de tartışmalı Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

Tepkilerin odağındaki Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Önerisi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri üç ay sonrasına ertelendi. Eğitim camiasının büyük tepkisini çeken ve eğitim sendikalarının Meclis parkında oturma eylemi düzenleyerek protesto ettiği 39 maddelik ÖMK Önerisi’nin 22 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, görüşmelere 16 Temmuz’da devam edileceği duyurulmuştu.

Dün ara verilen Genel Kurul görüşmelerine devam edilmesi beklenirken görüşmeler durdurularak ekim ayına ertelendi.

Öte yandan öneriyi protesto etmek için Meclis parkına gelen eğitimciler, parkın polis ablukasına alınması nedeniyle parkın yanındaki bir alanda toplandı. Erteleme kararını burada öğrenen Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak kararı gazetemize değerlendirdiler. İki sendika da “Mücadeleye devam” mesajı verdi.

Meslek kanununun ruhunun bozuk olduğunu söyleyen Özbay, “sendikaların itirazı ve basının olan biteni yansıtmasının kamuoyunda farkındalık yaratmasına neden olduğuna" dikkat çekti. Özbay, “Daha önceki ÖMK’yi nasıl tarihin çöplüğüne gönderdiysek özü itibarıyla ruhu bozuk, tehlikeli bu kanunu da tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Gerçek bir meslek kanunu olacaksa onun da muhatabı biziz. Bu olana kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

‘TAKTİK OLABİLİR’

Herkesin üzerinde mutabık olduğu bir meslek yasasının yanında olacaklarını açıklayan Irmak ise, “Meclis parkında ve bakanlık önünde verilen mücadele, direnç ve konunun kamuoyunda tartışmaya dönüşmesiyle bu yasa kamuoyu vicdanında meşruiyetini yitirdi. İktidar bir taktik olarak bunu erteliyor olabilir ancak yasa aynı şekilde Meclis’e gelirse biz de aynı direnci göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

‘YETERLİ DEĞİL’

Eğitim-Sen Arkara 1 No’lu Şube sekreteri Sibel Gökçe Evci de karara ilişkin şunları söyledi: “Ertelenmesi şimdilik bir kazanım ama yeterli değil. Öğretmenin yararını gözeten bir yasadan yanayız. Bizim için mücadele bitmedi.”