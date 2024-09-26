TEÇ-SEN’den TÜİK’e 'enflasyon' davası

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:27

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:27

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel bugün Ankara Kızılay'da bir basın toplantısı düzenledi. Demirel enflasyon verileri üzerinden TÜİK’e, okullardaki temizlik sorunu üzerinden ise Milli Eğitim Bakanlığı’na yüklendi. TÜİK’in 2022 yılından bugüne kadar enflasyon sepetinde yer alan ürünlerin fiyatlarını ve listelerini yayınlamadığını söyleyen Demirel, “Bilmediğimiz, açıklanmayan ve gizli tutulan bir fiyatın üzerinden enflasyon hesaplaması yapan TÜİK’e herhangi bir güven duymamız mümkün değildir. Bu nedenle, TÜİK’in bilimsel olmayan ve gizli tutulan hesaplama modellerine, enflasyon sepeti verilerine, açıkladığı enflasyon oranlarına karşı TEÇ-SEN olarak Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde 2024/1501 esas sayı ile dava açmış bulunmaktayız. Bu milletin rızkıyla, emeğiyle ve çocuklarımızın geleceği ile oynanan bu orta oyunda ise yetkili parti sendikalarını ve konfederasyonların sessizliğini, suskunluğunu ve eylem yapmama kararlarını da şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

‘HER OKULA 0,34 TEMİZLİK PERSONELİ DÜŞÜYOR’

Okullarda yaşanan temizlik ve güvenlik krizine ilişkin de konuşan Demirel, “Türkiye genelinde okullarımızda temizlik sorunu vardır. Güvenlik sorunu vardır. Bu sorunun kaynağının tespiti ve çözümü ile ilgili Teç-Sen ARGE Büromuzca hazırlanan “Temiz ve Güvenli Okul” rapora göre; Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi 64 bin okulumuz vardır. 16 milyon öğrencimizin eğitim aldığı okullarımızın temizliği için istihdam edilen kadrolu personeli sayısı ise 22 bindir. Her okula 0,34 temizlik personeli düşmektedir. Okullarımızda kadrolu güvenlik görevlisi bulunmamakta olup bekçi olarak görev yapan personel sayımız ise 565’tir. 64 bin okulumuzda istihdam ettirilen hemşire sayımız ise 903’tür. 70 okula 1 hemşire düşmektedir. Bu rakamlar bile eğitim kurumlarımızın sağlık, temizlik ve güvenlik problemlerini net olarak gözler önüne sermektedir” dedi.

64 BİN OKULA 192 BİN PERSONEL İSTİHDAMI

Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: “Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki yıllarda Toplum Yararına Program kapsamında asgari ücretle tam zamanlı temizlik personeli alırken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında haftada 3 gün ve aylık 8 bin 447 lira cep harçlığı karşılığında 120 bin temizlik personeli almaya çalışmıştır. İşgücü Uyum Programı’na, insan onuru ile bağdaşmayan çalışma koşulları, emeğin karşılığı ödenen cep harçlığı ve çalışılan sürelerin emeklilikten sayılması ve anayasal hakların ihlali nedeniyle Danıştay 10. Dairesi'nde 2024/4770 esas numarasıyla dava açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tali, geçici, kısmi çözümler yerine kalıcı çözümler üretmelidir. 64 bin okula, 64 bin temizlik görevlisi, 64 bin güvenlik görevlisi ve 64 bin hemşire olmak üzere toplam 192 bin personel istihdam etmelidir.”