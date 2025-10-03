TED Başkanı Pehlivanoğlu: 'Eğitimde zihinsel soykırıma son verilmeli'

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, gençlerin bu ülkeyi sevmedikleri için değil mutlu olmak ve nitelikli eğitim almak için yurtdışına gitmek istediklerini vurgulayarak “Eğitim sisteminde evlatlarımızın kafasına bilgi tıkıp zihinsel soykırımdan vazgeçmemiz, okulları kıymetli hale getirerek dershane baronlarının ceplerini doldurmayı bırakmamız gerekir” dedi.

Rize Valiliği, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TED tarafından Rize’de “Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji” temasıyla düzenlenen “Eğitim Forumu”nun açılışında konuşan Pehlivanoğlu, şunları söyledi: “21. yüzyılda savaşlar silahla değil beyinlerle yapılıyor. Güçlü olmak ancak nitelikli nüfus yetiştirmekten geçiyor. Üniversitelerde yapay zekâ bölümleri açmamız gerekir ama içinde hoca bulundurmak kaydıyla.

Eğitim hiçbir grubun, düşüncenin, siyasi partinin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet ödevidir, eğitimde uzlaşı gerekir. Evlatlarımız yüksek öğretim mezunu olsun diye Türkiye’nin her tarafında üniversite açabiliriz ama önemli olan o diplomanın değerli olmasını sağlamanın sorumluluğunu unutmamaktır. Ülkemizde beyin göçü yok, hayal göçü var. Gençleri hayalsizlik ve umutsuzluk sarmalından çıkarmalıyız.”

ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRIN

“İz Bırakan Öğretmen Olmak” başlıklı bir konuşma yapan Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, “Çocuklara diplomadan daha değerli bir şey vermek istiyorsanız, onları küçük yaştan itibaren çalıştırın. En küçük yaştan itibaren çocuğunuza kendi yapabileceği işleri yaptırın. Onların yapabileceği hiçbir şeyi kendiniz üstlenmeyin” dedi.

Her türlü başarının ardında çok sayıda başarısız deneme bulunduğunu hatırlatan Prof. Baltaş, şöyle devam etti: “Başarısızlık çok değerli bir öğretidir. Oysa biz başarıya tapan bir toplum yetiştiriyoruz, özellikle de eğitim sistemindeki sınav başarılarında bu öne çıkıyor. Maalesef bizde başarısızlık çok kötü, ürkütücü bir şey gibi algılanıyor. Başarısızlık da insanların yetersizliğine neden oluyor. Oysa biz sadece öndeki şovu görüyoruz, arkasındaki emeği göremiyoruz.”

YAŞAMA HAZIRLAYIN

- Ev işi yaptırın

- Kibar ve nazik olmayı öğretin

- Konfor alanının dışına çıkartın

- Bağımsızlık kazandırın

- Yaz aylarında çalıştırın

DİSİPLİN NE DEĞİLDİR?

- Asık surat

- Çatık kaş

- Kolay yükselen ses

- Korkutan bir duruş

- Cezalandırmaya hazır bir tavır