TED öğrencisi Biyolojide Türkiye birincisi oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 56'ncı Lise Öğrencileri ve 19'uncu Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen ödül törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada biyoloji dalında TED Ankara Koleji 11. sınıf öğrencisi Ceren Sel, beyin tümörü ile bağırsak arasındaki ilişkiyi inceleyen projesiyle Türkiye birincisi seçildi. Ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden alan Ceren Sel, biyoloji dalında birincilik ödülünü kazanan projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Günümüzde merkezi sinir sistemindeki nörodejeneratif hastalıklarda bağırsak ve beyin arasındaki ilişki oldukça popüler bir konu. Ancak beyin tümörleri ile bu ilişki yeterince ele alınmamış. Bu duruma yeni bir perspektif katmak amacıyla bağırsağımızdaki enterik glio hücrelerinin salgıladığı interferon gama sitokininin glioblastoma hücre proliferasyonunu nasıl etkileyeceğini test etmek için matematiksel bir model geliştirdim. Sonucunda da enterik glio hücrelerinin salgısının yeterli bir inhibisyon sağladığını gördük.”

Anne ve babası doktor olan başarılı öğrenci; gelecekle ilgili düşüncelerini ise şöyle paylaştı: “İlerde önce bilgisayar mühendisliği okumayı, ardından ise Biyoinformatik alanında yüksek lisans yaparak, bu alanda araştırmalarıma devam etmeyi hedefliyorum.”

Bilim dünyasında kendisine ilham veren birçok bilim insanı olduğunu belirten Ceren Sel, bunlar içinde bir kişinin kendisi için çok özel bir konumda olduğunu ifade etti: “Prof. Dr. Aziz Sancar bana çok ilham veriyor. Ülkesi için umut olmuş biri. Çok zor hayat koşullarına rağmen elde ettiği başarılar beni çok motive ediyor. Nobel ödülü almış bir bilim insanı. Ödülünü Atatürk'e ithaf etmesi beni ayrıca çok gururlandırıyor ve teşvik ediyor. Bir gün ben de Atatürk'e ödüllerimi ve başarılarımı ithaf etmek isterim"

Ceren Sel'in rehber öğretmeni Dr. Gonca Esendemir Eskin ise öğrencisinin başarıları hakkında şunları kaydetti: "Biyoloji dalında birincilik kazanan Ceren Sel'in danışmanlığını yaptığım için çok mutluyum. Projesini sunma sürecindeki heyecanına tanık olmak, bilime olan sevgisini somutlaştırmasında ona yol göstermek benim için büyük bir ayrıcalık oldu."