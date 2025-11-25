TEDMEM’den 24 Kasım raporu: ‘Öğretmen yetiştirme sistemi yeniden yapılandırılmalı’

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, diplomalı öğretmeni yeniden yetiştiren tek ülke. Öğretmen yetiştirme modelinin temel varsayımlardan başlanarak yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanan raporda, “Arz- talep dengesizliği çözülmeden sistem sürdürülebilir değil” dendi. Rapor, Türkiye’nin öğretmen yetiştirme, istihdam ve kariyer politikası, Güney Kore, İngiltere, Kanada, Finlandiya, Japonya, Estonya, Polonya, Almanya ve Fransa ile karşılaştırılarak hazırlandı.

Uluslararası karşılaştırmalardan öne çıkan bazı veriler şöyle:

Finlandiya ve Estonya gibi ülkeler ö ğretmen yetiştirme programlarını sınırlı sayıda üniversitede yürüterek nitelik odakl ı bir se çim sistemi yürütüyor.

İngiltere, Japonya ve Almanya çok a şamalı sınavlar ve performans değerlendirmeleri ile mesleğe girişte g üçlü bir eleme mekanizmas ı uyguluyor.

G üney Kore hem programa giri ş hem mesleğe ge çi şte titiz ve çoklu de ğerlendirme s üreçleriyle öncü bir model sunuyor.

Türkiye’de uzun y ıllardır ö ğretmen ihtiyacından bağımsız geniş bir aday havuzu oluşturulmuştur.

Eğitim fak ültelerinde 184 bin 584 ö ğrenci ö ğrenim g örüyor her y ıl yaklaşık 40 bin aday mezun oluyor. Buna karşılık, önümüzdeki dönemde y ıllık atama sayısının 6-8 bin d üzeyinde kalaca ğı belirtiliyor. Ayrıca, her yıl binlerce kişiye pedagojik formasyon eğitimi verilmesi, zaten geniş olan aday havuzunu daha da b üyütüyor. Nitelikli ö ğretmen yetiştirmek yerine çok say ıda ö ğretmen adayı yetiştirmek üzerine kurgulanan süreç sürdürülebilirli ğini yitirmiştir.

Atanma umudu zayıflayan öğretmen adaylarının niteliklerini geliştirmesine, ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü biçimde katılmasına ve başka alanlarda sürdürülebilir bir istihdam edinebilmelerine imkân tanıyan beceri kazandırma ve yetkinlik geliştirme programının tasarlanması gerektiğine dikkat çekilen raporda, “Uluslararası karşılaştırmalar, yalnızca Türkiye’de, öğretmen adaylarının meslek diplomalarına sahip olmalarına rağmen, ikinci kez öğretmen yetiştirme sürecine katılmak durumunda kaldığını göstermektedir. Çoğu ülkede öğretmenlik diplomasını alan adaylar istihdam edildikten sonra doğrudan aday öğretmenlik sürecine başlarken Türkiye’de eğitim fakültesi mezunları da Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yeni bir hazırlık eğitimine alınmaktadır” vurgusu yapıldı.