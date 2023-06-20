TEDÜ'den "Memleketim" Fotoğraf Sergisi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:26

Güncelleme: 20.06.2023 - 17:26

TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve TEDÜ COPeS – Psikososyal Destek Birimi, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrasında, yürüttüğü psikososyal destek çalışmaları kapsamında, TED Üniversitesi ve ABB’nin işbirliğinde Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde yaşamını sürdürmekte olan fotoğrafseverlerin kendi memleketlerinden çekmiş oldukları insan, doğa, sokak, gündelik yaşam gibi çeşitli alanları yansıtan fotoğraflarından oluşan “Memleketim Fotoğraf Sergisi”ni açacak ve halka açık “Depremin Ardından Nasıl Başediyoruz?” adlı forum düzenlenecek. Etkinlik, 21 Haziran, saat 14.00-16.30’da TED Üniversitesi Ahmet Erlan Fuaye Alanı ve Konferans salonunda düzenlenecek.

Memleketim Fotoğraf Sergisi ve Forum, 14.00 -14.20 saatleri arasında TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konuşmalardan sonra 14.20-15.00 saatleri arasında proje katılımcılarına takdir belgesi verilecek. Ardından saat 15.15 -16.30 arasında Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman, Dr.Öğr. Üyesi Emrah Keser, Öğr.Gör. Deniz Okay moderatörlüğünde “Depremin Ardından Nasıl Başediyoruz?” forumu gerçekleşecek.