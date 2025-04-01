TEGV Öğrenim Birimleri deprem bölgesindeki çocuklara destek veriyor: Hayat oyunla güzel...

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 15 konteyner kentin içinde bulunan öğrenim birimleri ve okulların bahçelerinde konaklayan ateşböcekleri ile çocuklara nefes oluyor. 6-14 yaş grubu öğrenciler için matematik, fen, okuma, bilişim ve kodlama, İngilizce ve sanat etkinlikleri yapılan bu birimler, verilen eğitim desteğinin yanı sıra çevredeki çocuklar için eğlenme, mutlu olma, oyun oynama vahalarına dönüşmüş durumda.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve vakfın saha yönetim müdürü Bülent Belin ile Malatya ile Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki etkinlik noktalarına doğru yollardayız. İlk durak, Elbistan Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu bahçesindeki “Bilişim Ateşböceği”. Her öğrenci için bir tablet ve bir bilgisayar bulunan ateşböceğinde öncelikle “Yurttaşlık ve Siber Tuzaklar” üzerine eğitici videolar izleniyor. Bu ateşböceğinin yöneticisi Rıdvan Bulut, “Ateşböceğinin bulunduğu konum için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Sosyoekonomik olarak düşük seviyede olan öğrencilerin bu eğitimleri alabilmesi bence çok büyük bir fırsat yaratmış oluyor. Dijitalleşen dünyamızda internete çok çok yakın olan çocuklarımızın, bu gizemli dünyada kaybolmamaları için, TEGV Bilişim Ateşböceği çocukların yollarına ışık oluyor. Tablet, telefon, bilgisayar gibi cihazlara ulaşmak kadar bunların nasıl doğru ve yararlı kullanıldığını oynayarak öğretmek bizim temel amacımız” diyor.

DENEY ZAMANI

İkinci durağımız yine Elbistan’da, Yunus Emre İlkokulu bahçesinde konaklayan “Bilim Ateşböceği”. Tam da deney zamanına denk gelmişiz, bilgilerimiz eğlenceli deneylerle unutulmamak üzere tazeleniyor. Örneğin artık ateşi söndürmek için üstüne su dökmemiz imkânsız. Ateşin suyla nasıl canlandığını, büyüdüğünü çok iyi gördük. Ama üstüne örtülen bir bez ateşi hemen söndürdü.

Kimi deneyleri çocukların ısrarıyla yineleyen birimin yöneticisi fen bilgisi öğretmeni Ersel Mülayim, “Çocukların, çevrelerindeki günlük olaylardan yola çıkarak bilimi keşfetmeleri, gözlem yapmaları, merak etmeleri, soru sormaları ve deney yapmaları üzerine tasarlanan program, çocuklarda sorgulama, araştırma yapma, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme ve deney yapma becerilerini geliştirerek bilimsel bakış açısı ile düşünmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir” diye anlatıyor yaptıklarını.

Çocuklar gerçekleştirmek istedikleri icatların resimlerini çizmişler. Dila’nın hayal ettiği “kötü insanları iyiye çeviren makine”, insanı isterse başka bireye dönüştürebiliyor. İnsan makineye yatırılıyor ve neye dönüşmek isterse o rengin tuşuna basılıyor. Seçeneklerimiz; “iyi”, “kötü”, “ çirkin”, “güzel”, “havalı” ve “samimi”.

“İhtiyaç makinesi” icat etmek isteyen Aybüke, “Amacım tek benim ihtiyaçlarımın karşılanması değil, ailemi de düşünüyorum. Ama bu ihtiyaç makinesi sadece gerçekten ihtiyacımız olan şeyi verir, fazlasını değil” diyor.

HULUSİ’NİN KİTABI…

Malatya Rönesans konteyner kentteki öğrenim biriminde etkinlik, Hulusi’nin bize bir kitabı baştan sona okumak istemesi nedeniyle biraz gecikmeli başlıyor. Ama bundan yakınan yok. Zevkle dinliyoruz Hulusi’yi ve ardından da gönüllü eğitmen gençlerle eğlenceli bir etkinliğe sıra geliyor. Bu öğrenim biriminin yöneticisi Barış Karadaş ve gönüllü ekibinin de tek amacı, depremzede çocuklara eğitim desteği vermek, yaşamlarını daha mutlu hale getirmek. İnönü İlkokulu bahçesinde konaklayan Cengiz Teker’in yönetimindeki “Tasarım Mucitleri Ateşböceği”nde, çocukların 3D kalem ve 3 boyutlu yazıcılarla gerçekleştirdikleri eserleri hayranlıkla izliyoruz.

Melike Ayça Erhan’ın yönetimindeki Teknokent konteyner kent öğrenim biriminde etkinlik odalarında yapılan çalışmaları izledikten sonra son durağımız olan Malet2 konteyner kentteki öğrenim biriminin bahçesinde çocukların halayıyla karşılanıyoruz. Bu birimin yöneticisi Esma Fırat, çocukların etkinlik saatleri dışında da buradan ayrılmadıklarını, oyun oynamaya ve müzik dinlemeye geldiklerini söylüyor.