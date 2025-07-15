Tek okulda 36 öğrenci 500 tam puan aldı! LGS'de şaibe iddiası büyüyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasının ardından başlayan “şaibe” ve “usulsüzlük” iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 36 öğrencinin LGS sınavından 500 tam puan aldığını duyurdu.

Çömez, paylaşımında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sınava ilişkin kritik sorular yöneltirken şu ifadeleri kullandı: