Temizlik ürünleri velilerden istendi

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullara gönderdiği yeni talimat okullara yeterli ödeneğin gönderilmediğini ortaya çıkardı. Bakanlığa bağlı okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetimlerince velilerin “katkı payı” ödemesi zorunlu tutuldu. Elde edilen bilgilere göre, Bartın’da MEB’e bağlı okulöncesi ve ilkokul kurumlarına bakanlıkça yeni bir talimat gönderildi.

‘ÖDENEK GELMİYOR’

Söz konusu talimat kapsamında öğrencisini okula kayıt yaptıran velilerden sözleşme imzalamalarıı istendi. Ayrıca 2 bin 500 TL katkı payı talep edildi.

Ödemeyen veliler hakkında da yargı işleminin yapılacağı belirtildi. Bunun yanı okulların temizliği için gerekli temizlik gereçleri de velilerden istendi. Söz konusu uygulamalara veliler karşı çıkınca okul yönetimlerinin “Bakanlıktan ödenek gelmiyor” yanıtı verdiği ileri sürüldü. Veliler kendilerinden ayrıca rulo havlu, ıslak mendil, peçete, çöp poşeti, 50’li karton tabak ve bardak alınması istendiğini de belirtti.