Tepkilere karşın ÖMK Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Eğitim sendikalarının “Fikrimiz alınmadı” diyerek tepkisini gösterdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi (ÖMK) geçen hafta yasalaşarak Meclis’ten geçti. Yasa dün Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre akademilerde “öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi” yapılacak. Hazırlık eğitimine alınacaklarda; ÖSYM tarafından yapılacak sınavlardan, alanlarına göre MEB’in belirleyeceği sınav puanına sahip olma şartı aranacak. Hazırlık eğitimi, eğitim fakültesi mezunları için üç dönem olacak. Başarılı olan, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak, üç yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Akademide, adaylara yaklaşık 23 bin TL maaş ödenecek.

Eğitim Sen, ÖMK’nin yasalaşmış olmasının meşru olması anlamına gelmeyeceğini belirtiyor. Eğitimin tüm bileşenleriyle yeni bir meslek kanunu hazırlanması gerektiğini ifade ediyor. Eğitim-İş de yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi sürecini yakından takip edeceğini, bu sürecin hazırlanmasında etkin şekilde yer alacağını ve daha önceki meslek kanunu davasında olduğu gibi Anayasa Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme huzurunda tepkisini dile getireceğini belirtiyor.