Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ve endüstri alanlarında bu yıl ilk kez açılan yükseköğretim programlarını da tercih edebilecek. Peki, Tercih kodu nedir? Tercih kodu nasıl bulunur?

TERCİH KODU NEDİR?

Tercih Kodu, YKS tercih ekranında kullanılması gereken sayısal bir koddur. Her üniversite, fakülte ve bölüm için ayrı bir tercih kodu bulunur. Adaylar tercihlerini yaparken ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan bölüm isimlerinin yanında bulunan bu kodu doğru ve eksiksiz şekilde girmek zorundadır.

TERCİH KODU NEDEN ÖNEMLİ?

Sistem kontrolü, yalnızca doğru kod + doğru ad kombinasyonuyla çalışır. Her yıl tercih kılavuzları yeniden güncellenir. Tercih ekranında, kılavuzdan alınan kodların birebir sisteme girilmesi gerekmektedir , yazım hatalarına dikkat edilmelidir.