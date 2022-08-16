Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü

YKS sonuçları dün açıklanırken tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü. Gençler çalışma koşulları, ekonomik yetersizlik, itibar kaybı ve sağlıkta şiddet nedeniyle tıp fakültelerini tercih etmedi. YÖK Başkanı Özvar, kontenjanların yüzde 99’unun dolduğunu ve başvuran sayısında yüzde 24 artış olduğunu açıkladı.

Dilan Ayırkan
16 Ağustos 2022 Salı, 04:00
Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre tıp fakülteleri tercih sıralaması 35 binlere kadar geriledi. Taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde geçen yıllara oranla 10 bine varan düşüşler yaşandı. Sıralaması daha iyi olan öğrencilerin birçoğu yurt dışında çalışma şansı daha yüksek olan mühendislik bölümlerini tercih etti.

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bu düşüşler sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür” denildi. İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan da “Başarı sırası iyi olan ve alternatifleri olan öğrenciler tıp fakültelerini tercih etmemeye başladı. Bunun nedenleri son derece açık. Gençler Türkiye’deki sağlık ortamını gözlüyorlar. Geleceklerini kestirebiliyorlar. Çalışma koşulları kötü, ekonomik bakımdan tatmin edici değil, itibarları düşmüş ve şiddete uğruyorlar. Bu dört neden gençlerin tercihlerine yansıyor” dedi. 


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