Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
YKS sonuçları dün açıklanırken tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü. Gençler çalışma koşulları, ekonomik yetersizlik, itibar kaybı ve sağlıkta şiddet nedeniyle tıp fakültelerini tercih etmedi. YÖK Başkanı Özvar, kontenjanların yüzde 99’unun dolduğunu ve başvuran sayısında yüzde 24 artış olduğunu açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre tıp fakülteleri tercih sıralaması 35 binlere kadar geriledi. Taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde geçen yıllara oranla 10 bine varan düşüşler yaşandı. Sıralaması daha iyi olan öğrencilerin birçoğu yurt dışında çalışma şansı daha yüksek olan mühendislik bölümlerini tercih etti.
Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bu düşüşler sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür” denildi. İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan da “Başarı sırası iyi olan ve alternatifleri olan öğrenciler tıp fakültelerini tercih etmemeye başladı. Bunun nedenleri son derece açık. Gençler Türkiye’deki sağlık ortamını gözlüyorlar. Geleceklerini kestirebiliyorlar. Çalışma koşulları kötü, ekonomik bakımdan tatmin edici değil, itibarları düşmüş ve şiddete uğruyorlar. Bu dört neden gençlerin tercihlerine yansıyor” dedi.
Video Haberler
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- 'Kıyamam ben sana'
- Meteoroloji'den 22 il için kuvvetli sağanak uyarısı