Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre tıp fakülteleri tercih sıralaması 35 binlere kadar geriledi. Taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde geçen yıllara oranla 10 bine varan düşüşler yaşandı. Sıralaması daha iyi olan öğrencilerin birçoğu yurt dışında çalışma şansı daha yüksek olan mühendislik bölümlerini tercih etti.

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bu düşüşler sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür” denildi. İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan da “Başarı sırası iyi olan ve alternatifleri olan öğrenciler tıp fakültelerini tercih etmemeye başladı. Bunun nedenleri son derece açık. Gençler Türkiye’deki sağlık ortamını gözlüyorlar. Geleceklerini kestirebiliyorlar. Çalışma koşulları kötü, ekonomik bakımdan tatmin edici değil, itibarları düşmüş ve şiddete uğruyorlar. Bu dört neden gençlerin tercihlerine yansıyor” dedi.