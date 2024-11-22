Tıp fakültelerinde kadavra krizi

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Doktor adayları, teorik eğitimlerinin yanında büyük önem taşıyan pratik eğitimlerinde kadavra eksikliği yaşıyor. Üniversiteler öğrencilerin el becerisi kazanması için yurtdışından kadavra ithal ediyor. Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Ülkemizde bilimsel kullanım amacıyla kadavra bulmakta zorluk çekiliyor. Tıp fakültelerinde öğrenci eğitimi için yeterli kadavra olmaması nedeniyle eğitimler maketler üzerinde yapılmakta. Fakültelerde pratik eğitim için yurtdışından büyük paralar ödenerek kadavra ya da kadavranın bir kısmı getiriliyor” dedi. Cumhuriyet’e konuşan Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Genel Sekreteri Doç. Dr. İlke Ali Gürses “Yurtdışından gelen kadavranın güncel maliyeti 22-25 bin dolar arasında değişiyor. Fark genelde Türkiye’deki distribütörler kaynaklı” ifadelerini kullandı. Gürses şöyle konuştu: “Bağış konusunda on yıl içerisinde yavaş da olsa bir artış oldu. Ancak yeterli düzeyden çok uzak. Birçok okul düzenlediği faaliyetleri medyaya duyuramıyor. Dinen bir engel yok açıklaması olmasına karşın Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bir cuma hutbesinde işlenmiyor konu.”