Tıp gözden düştü: Sağlık alanlarındaki meslekler, artık gençler tarafından rağbet görmüyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

Sağlıkta şiddet ve gençlerin yurtdışına gitme hayalleri, tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerine talebi azalttı. Üniversite adayları, yurtdışında iş bulmada avantaj sağlamak ya da ülkede kalınsa bile dolar ya da Avro endeksli maaş alabilmek umuduyla bilgisayar ve yazılıma yöneldi. Üniversite yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Cihan Yeşilyurt, “Başarılı öğrenciler, sağlıkta çalışanlara şiddet ve doktor olduklarında emeklerinin karşılığını alamayacaklarını düşündükleri için tıp ve diğer sağlık bölümlerinden uzaklaşıyor. Yurtdışı olanakları nedeniyle bilgisayar ve yazılıma daha çok yönelme var” dedi.

Devlet üniversitelerindeki mühendisliklerden özellikle bilgisayar, elektrik - elektronik ve endüstri mühendisliği programlarının sıralamalarında ciddi artışlar olduğuna dikkat çeken Yeşilyurt, şöyle devam etti:

“Örneğin 2022’de Uludağ Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün geçen yılki başarı sırası 63 bin iken bu yıl ancak 47 binlerde olan bir öğrenci bu bölüme yerleşebildi. Buna karşılık tıp, diş hekimliği ve Eczacılık bölümlerindeki sıralamalarda gerilemeler olduğunu gördük. Örneğin İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Bölümü geçen yıl 18 bin 800 taban başarısına sahipken 22 bin 50’nci bir öğrenci bu bölüme yerleşebildi. Vakıf üniversitelerinde Hukuk programında ciddi kontenjan boşlukları oluştu. EA ve SÖZ programların başarı sıralamalarında da yükselmeler olduğunu gördük.”

Eğitim uzmanı Salim Ünsal ise şu analizi yaptı: “Puan ve sıraları yükselen bölümler arasında en çarpıcı olanların başında yükselmesi en çok beklenen bilgisayar, yazılım ve endüstri gibi mühendislik dalları geliyor. Sayısal puanla öğrenci alan sağlık bilimlerindeki tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hemşirelik gibi dallarda minimal değişiklikler yaşandı. Mimarlık ve inşaat mühendisliğindeki kan kaybına ise bu yılın tercihleri derman olamadı. Beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi gibi sağlık alanlarına ise ilginin kısmen azaldığını gözlemledik. Sözel puan türünün gözdesi özel eğitim öğretmenliği oldu. Bu puan türünün kan kaybeden bölümü ise ilahiyat oldu. Neredeyse tüm üniversitelerde puan ve sıralama hasarı aldı.”



Ünsal, “Toplam 25 bin 387 boş kontenjanın 11 bin 243’ünü, sıralama barajı olan bölümler oluşturuyor. Tıpta 736, diş hekimliğinde 453, eczacılıkta 307, hukukta 770, mimarlıkta bin 205, öğretmenliklerde 1432 ve mühendisliklerde ise 6 bin 340 kontenjanın boş kaldığını raporladık” dedi.



Online eğitim platformu Kopilot kurucu ortağı Aydın Uysal, sonuçları şöyle değerlendirdi: “Öğrencilerin global vizyonu genişledi ve çoğu yurtdışını bir seçenek olarak tutmak istiyor. Bu yüzden de genel olarak mühendisliğe kayış var. Özellikle bilgisayar, yazılım ya da veri bilimine yakın olan matematik mühendisliğine ciddi rağbet var. Eskiden çok popüler olan diş hekimliği, hukuk gibi bölümlerde düşüş söz konusu. Ülkemizde lisans eğitimlerinde yurtdışına geçiş imkânı düşük. Tıpta da gerileme söz konusu sebebi de Avrupa’nın bir çok ülkesinde Türkiye’deki tıp eğitimi kabul edilebiliyor ama dil engeli var ve uzmanlık kabul edilmiyor. Öğrenciler, yurtdışında nasıl kolay iş bulabilirim? ‘Ülkede kalacaksam da dolara endeskli nasıl gelir elde edebilirim?’ diye düşünerek teknolojiye yakınlaşıyor ve haksız değiller.”