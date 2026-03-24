Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) maratonu, 15 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilen iki kritik oturumla birlikte geride kalırken, adaylar için şimdi de heyecan dolu bir bekleyiş süreci başladı. Peki, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 TUS sonuç tarihi

2026 TUS 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından önceden ilan edilen 2026 sınav takvimine göre, TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde resmi olarak duyurulacak. Adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM’nin internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecekler.