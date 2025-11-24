TÖİŞ SEN Ankara İl Temsilcisi Akan: Eğitim toplumun yapı taşı, öğretmen ise temeli atan mimar

Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İşvereni Sendikası (TÖİŞ SEN) Ankara İl Temsilcisi Meriç Tolga Akan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Öğretmenlerin çalışma hayatındaki haklarını gözetmenin başta devletin sonra sendikaların birinci görevi olduğunu anımsatan Akan, "Ülkemizin ilk eğitim işverenleri sendikası olarak eğitimin kalitesinin artırılmasında öğretmenlerimizin desteği ve katkısının büyük önem taşıdığını biliyoruz. Öğretmenlerimizin, mesleki gelişim, iş gücü verimliliği ve eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlar için sürekli desteklenmesi gerektiğine de inanıyoruz. Bu bağlamda TÖİŞ SEN olarak öğretmenlerimizin üye işyerlerinde mutluluk ve refah içinde çalışabilmeleri için gerek özlük haklarını gerekse hizmet içi eğitimlerini yakından takip etmek başat amaçlarımızdan biridir.

Devletimizin yetkili organlarının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ruhsat almamış kaçak eğitim öğretim yapan yerleri kapatmasıyla Özel Öğretim Kurumlarının içine düştüğü sıkıntılar nispeten azalacaktır. TÖİŞ SEN olarak üye işyerlerimiz arasında çalışma barışını sağladığımızda öğretmenlerimizin özlük haklarının da hızla düzeldiği görülecektir. TÖİŞ SEN olarak çözümler üretmek adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme misyonunu üstlenmiş bulunmaktayız" dedi.

Eğitimin, bir toplumun en temel yapı taşı olduğunu ve öğretmenlerin bu taşların üzerine inşa edilen güçlü bir toplumun temellerini atan mimarlar olduğunu söyleyen Akan "Öğretmenlerimiz yalnızca eğitim sisteminin değil aynı zamanda toplumumuzun da en değerli bireyleridir. Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ışığında tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü’nü kutlar, takdir ve şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.