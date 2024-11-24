Türk Eğitim Sen'in anketine göre öğretmenler ay sonunu getiremiyor

Yayınlanma: 24.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.11.2024 - 04:00

Öğretmenler; 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin problemlerini ve siyasi iktidarın meslekte “iyileştirme” olarak attığı adımları değerlendirdi. Türk Eğitim Sen tarafından 4 bin 345 öğretmenle yapılan ankette öğretmenlerin ilk dikkat çektiği nokta yaşanan ekonomik kriz oldu. Katılımcılara ay sonunda zorunlu harcamalarından sonra hesaplarında para kalıp kalmadığı sorulduğunda yüzde 77.8’i “hayır” yanıtını verdi. Ayrıca ankette, eğitimin en önemli sorununun yüzde 79 oran ile “öğretmenlerin değer görmemesi” olduğu belirtildi. Bunu, yüzde 72 ile “ücret” ve “özlük hakları açısından dünyadaki meslektaşlarımıza kıyasla çok daha geri bir noktada olmak” izledi. Müfredatlara ilişkin de yüzde 50.7 oranıyla geliştirilmesi talep edildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni ise politik ve gereksiz bir çalışma olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 56.7 oldu. Modelin, eğitimde kaliteyi artırması hakkında hiçbir faydası olmayacağını düşünen katılımcıların yüzde 54.2 oranında olduğu görüldü. Öğretmenlerin yüzde 65.1’i ise model kapsamında hazırlanan ders içeriklerini yetersiz gördü.

Ankette mülakat tartışmaları da yer aldı. “Mülakat devam etmemeli” diyenlerin oranı yüzde 89 oldu. Katılımcıların “Mülakat neden devam etmemeli” sorusuna verdikleri yanıtlar arasında yüzde 75 ile “adaletsizlik”, yüzde 50.8 oranında “liyakati gölgeliyor”, yüzde 49.9 ile “yandaş kayrılıyor” ifadeleri öne çıktı. Ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun beklentileri karşılamadığını belirtenlerin oranı yüzde 64b9; Milli Eğitim Akademisi’nin gereksiz politik bir karar olduğunu kaydedenlerin oranı ise yüzde 37.6 oldu.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERDEN HAK EYLEMİ



Öte yandan mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşayan öğretmenler, Ankara’da hak arayışları için eylemlerini sürdürüyor. Öğretmenler, dün yine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi yapmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Polis, öğretmenleri Ulus’ta basın açıklaması yapmaya yönlendirmek istedi. Günlerdir yetkili isimlerle görüştürülmediklerini kaydeden öğretmenler, talepleri dinlenene kadar yerlerinden ayrılmayacaklarının altını çizerek alan değiştirme teklifini reddetti.

Cumhuriyet’e konuşan eylemdeki öğretmenlerden Özkan Özdemir tek taleplerinin adaletsizliğin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi. Özdemir, “Bakan ve bakan yardımcıları bize gelip bizzat beceremediklerini itiraf ettiler. Bundan sonraki süreçte de inisiyatif alamıyorlar. Alamamalarının sebebi de yaptıkları uygulamayı beceremediklerini kamuoyuna açıklamaktan kaçmaları. Bunun için bize müdahale ediyorlar” dedi. Özdemir, “Olayın muhatabı bakanlığın önünde toplanmaya karar verdik. Yasadışı olduğunu söylüyorlar, bize uygulamış oldukları mülakat da yasa dışıydı. ‘Güvenlik soruşturmasında karşınıza çıkacak’ diyorlar. Binlerce intihar mesajı alıyoruz. Bunlar önlensin, insanlar mağdur olmasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.