Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er kimdir? Prof. Dr. Rahmi Er'in akademik yaşamı...

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rahmi Er atandı.

PROF. DR. RAHMİ ER KİMDİR?



1959 yılında Kastamonu'da doğdu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede doçentlik ve profesörlük unvanı aldı. Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 26.08.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atandı. 2018 yılında YÖK Başkanvekilliği'ne atandı.

PROF. DR. RAHMİ ER'İN KİTAPLARI

Bedîu'z-Zamân el-Hemezânî ve Makâmeleri, 1994.

Hırsız ve Köpekler, (Necip Mahfuz'un el-Liss ve'l-Kilâb adlı romanı üzerine bir değerlendirme ve romanın Türkçeye çevirisi), 1996.

Modern Mısır Romanı (1914-1944), 1997.

Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, 2012.

Basılı on kitabı, dördü roman çevirisi olmak üzere çok sayıda Arapçadan Türkçeye çeviri; alanıyla ilgili çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve ansiklopedi maddeleri.