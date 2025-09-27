Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın bilim ve teknoloji atölyeleri yenilendi: Yuko ve Kuçuba çocuklarla!

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Ankara, Antalya ve Şanlıurfa’daki eğitim parklarında, çocukları dijital teknolojilerle buluşturan Bilişim ve Teknoloji Atölyeleri yenilendi.

2001 yılından bu yana Ankaralı çocuklara eğitim desteği sunan Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’nda düzenlenen açılış törenine, TEGV mütevelliler kurulu üyesi Semahat Arsel de katıldı. Program kapsamında TEGV’in Algo Dijital adlı kodlama oyununun yeni sürümü de tanıtıldı.

30 YILDA 3.2 MİLYON ÇOCUK

Vakfın yönetim kurulu başkanı M. Özalp Birol, “TEGV, 30 yıl boyunca çocuklarımıza, yalnızca eğitim desteği değil, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda çağdaş bir yaşam tarzının ipuçlarını da verdi. ISO 9001 ve ISO 27001 belgesine sahip olan ender STK’lerden biri olarak, halen, 24 ilimizde, 6 eğitim parkımız, 30 öğrenim birimimiz ve 26 ateşböceğimizle, toplam 62 TEGV etkinlik noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

2024’te “TEGV Akademi” adlı ücretsiz dijital platformu başlattıklarını hatırlatan Birol, çocukların bu platformda, çocuk hakları, doğa ve çevre, bilim, sanat, matematik, spor, kodlama gbi birçok konuyu öğrenebildiğini ve içeriğin “Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri EBA” platformunda da yer almaya başladığını anlattı.

DİJİTAL OKURYAZARLIK

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV’in teknolojiye verdiği öneme değinerek şöyle konuştu: “Bilişim ve Teknoloji Atölyeleri’nde çocuklarımıza, 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyoruz. Çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren bu atölyeler eğlenceli olduğu kadar multidisipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. Ayrıca Algo Dijital Kodlama oyunumuzun 80 bölüme ulaşan yeni sürümü ile de çocuklarımızın, sistematik düşünme, yaratıcı problem çözme, farklı çözümler üretme, takım çalışması ve olaylar arasında bağlantı kurma kazanımlarını edinmelerini amaçlıyoruz.”

Algo Dijital’in kahramanı sevimli uzaylı Yuko ve köpeği Kuçuba’nun maceraları ile çocukların problem tanımlama ve çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama, programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da törende yaptığı konuşmada, eğitimden tasarruf olmayacağına dikkat çekerek “Geleceğimizi inşa etmek istiyorsak elimizdeki imkânları, gönlümüzdeki sevgiyi ve yüreğimizdeki inancı çocuklar ve gençler için seferber etmek zorundayız. Bizim dünden daha fazla eğitime ihtiyacımız var ve bu bilinçle atılan adımları görmek yüreğimi umutla doldurdu” dedi.