Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu: ‘Bütçe okul yemeğine ayrılmalı’

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

Okul yemeklerinin kamu hizmeti olarak ücretsiz verilmesi için çalışmalar yapan Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, geçen haftalarda düzenlenen “Ücretsiz okul yemeği, hemen şimdi” çalıştayının sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Dün Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılan açıklamayı koalisyon adına Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Yönetim Kurulu’ndan Seval Keleş okudu.

Açıklamada, “Bütçe görüşmelerinin başlaması ile birlikte temel gündem kamusal eğitim için, okul yemeği için yeterli bütçenin ayrılması başlığı olmak zorundadır. MESEM’ler yoluyla verilen ücretler kamu kaynaklarından karşılanıyor. STK adı altındaki yapılara 2024 yılının ilk 6 ayında 100 milyara yakın kaynak aktarıldı. Tüm bu tablo gösteriyor ki okul yemeği için bütçe ayrılmaması politik bir tercih ve önceliktir; kaynak olmasına karşın kamu kaynakları çocukların okul yemeği hakkı için kullanılmamaktadır” dendi.

Açıklama kapsamında koalisyonun kamudan talepleri de sıralandı. Talepler arasında şunlar bulunuyor: “Kamu eliyle, kamu kaynaklarıyla okul öncesinden yükseköğretime tüm öğrenciler için okul yemeği programları bir an önce hayata geçirilmelidir. Okullarda okul su sistemleri, arıtma/filtreleme sistemleri kurulmalı, çocukların temiz içilebilir suya erişimini sağlayacak uygunlukta belirlenecek noktalara su sebilleri ve çeşmeler yapılmalıdır. Bütçe görüşmelerinin ana gündemlerinden biri okul yemeği olmalı, okul yemeği ve temiz içilebilir su için yeterli bütçe ayrılmalıdır.”