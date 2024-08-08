TUS 2 ne zaman? TUS2 saat kaçta başlayacak?
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS/2) sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Peki, TUS 2 ne zaman? TUS2 saat kaçta başlayacak?
Bu yıl ikinci kez yapılacak olan TUS sınavı öncesinde, adaylar sınavın net tarihini ve hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediliyor. Peki, TUS 2 ne zaman? TUS2 saat kaçta başlayacak?
TUS 2 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) 18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM TUS SINAVI GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 8 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: 'Hakaret'
- Türkiye buna layık değil!
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- Milli oyuncu için rekor teklif!
- ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’
- Koruma altına alındı!