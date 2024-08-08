Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:13

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:13

Bu yıl ikinci kez yapılacak olan TUS sınavı öncesinde, adaylar sınavın net tarihini ve hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediliyor. Peki, TUS 2 ne zaman? TUS2 saat kaçta başlayacak?

TUS 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) 18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM TUS SINAVI GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 8 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.