Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) bu yılın Mart ayında ÖSYM tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, 21–27 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar için TUS 1. dönem ek yerleştirme süreci de başladı. Peki, TUS ek tercih işlemleri başladı mı? TUS ek tercih işlemleri ne zaman bitiyor? TUS ek tercih işlemleri nasıl yapılır?





1. DÖNEM TUS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) ilk yerleştirme süreci haziran ayının başında tamamlanmıştı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için beklenen ek tercih süreci başlıyor.

Adaylar, 1-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ek yerleştirme işlemlerinde, sadece boş kalan kontenjanlar için başvuru yapılabilecek.

TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri, adaylar tarafından yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecektir.

Ek yerleştirme tercih ücreti 130 TL olup, bu ücret yalnızca ÖSYM'nin online ödeme sistemleri üzerinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilecektir. Ödemeler, odeme.osym.gov.tr veya sanalpos.osym.gov.tr adreslerinden yapılabilecektir. Banka şubesi, ATM veya havale yoluyla ödeme kabul edilmeyecektir.

Adaylar, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra bu ücreti tercih süresi içerisinde ve tercih süresinin bittiği günü takip eden ilk gün saat 23.59’a kadar yatırmak zorundadır.