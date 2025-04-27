AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınav sonuçları için öğrenciler bekleyişini sürdürüyor. 19-20 Nisan tarihlerinde tamamlanan sınavların ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavları, belirlenen akademik takvime göre yapıldı.
Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların duyurulmasını bekliyor. Geçmiş yıllardaki açıklanma süreçlerine bakıldığında, sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden yaklaşık 15-20 gün sonra erişime açılıyor.
Resmi duyuru henüz yapılmamış olsa da, 2025 yılı AÖF sınav sonuçlarının Mayıs ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı