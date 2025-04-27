Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:54

Güncelleme: 27.04.2025 - 16:55

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavları, belirlenen akademik takvime göre yapıldı.

Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların duyurulmasını bekliyor. Geçmiş yıllardaki açıklanma süreçlerine bakıldığında, sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden yaklaşık 15-20 gün sonra erişime açılıyor.

Resmi duyuru henüz yapılmamış olsa da, 2025 yılı AÖF sınav sonuçlarının Mayıs ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.