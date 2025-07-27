TUS, yılda iki defa uygulanıyor. 1. dönem TUS sınavı mart ayında gerçekleşti. ÖSYM tarafından 2. dönem TUS sınavı ise ağustos ayında olacak. Peki, TUS ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı kaç soru?

2. DÖNEM TUS NE ZAMAN?

2025 yılının ikinci ve son TUS uygulaması 17 Ağustos günü saat 10:15'te olacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak. 2. dönem TUS sınav giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün kadar önce ÖSYM sayfasından yayımlanacak.

TUS SÜRELERİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı; Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki alt snavdan oluşuyor.

İki sınavda da 100 soru soruluyoe ve snavlar ayrı arı 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürüyor. Bunas göre ilk sınav 12:30'da, ikinci sınav da 17:00'de son bulacak.

2. DÖNEM TUS SONUÇ TARİHİ

Ağustos ayında uygulanacak TUS sınavının sonuçları 12 Eylül günü duyurulacak. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden görüntülenecek.