15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen TUS sonuçları merakla adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? TUS 1. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre TUS 1. dönem sonuçlarının 15 Nisan 2026 Çarşamba günü ilan edilmesi bekleniyor. Ancak sonuçların açıklanma saati konusunda net bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar sonuçlarını yalnızca ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.