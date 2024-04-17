Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:25

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:25

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı 17 Mart'ta sona erdi. Tıp Fakültesi mezunları https://sonuc.osym.gov.tr/sayfasını sonuçlarını sorgulamak için ziyaret ediyor. TUS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile belli oldu. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.