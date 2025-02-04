Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 04.02.2025 - 09:57

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem başvuru tarihleri belli oldu. Peki, TUS/1 başvuruları başvuruları başladı mı? TUS/1 başvurular ne zaman başlayacak?

2025 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

TUS SINAV TARİHİ

2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.