TUS/1 başvuruları başvuruları başladı mı? TUS/1 başvurular ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-TUS 1. Dönem) başvurular için geri sayım başladı. Peki, TUS/1 başvuruları başvuruları başladı mı? TUS/1 başvurular ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem başvuru tarihleri belli oldu. Peki, TUS/1 başvuruları başvuruları başladı mı? TUS/1 başvurular ne zaman başlayacak?
2025 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında TUS 1. dönem başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların saat 10.00'da başlaması bekleniyor.
TUS SINAV TARİHİ
2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
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