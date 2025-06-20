TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama nasıl olur? OBS nasıl hesaplanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Adaylar TYT sınavını 165 dakikada, AYT sınavını 180 dakikada, YDT'yi de 120 dakikada tamamlamak zorunda olacak. Peki, TYT-AYT ve YDT 1 net kaç puan? YKS ham puan ve yerleştirme puanı hesaplama nasıl olur?





YKS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS'de herhangi bir testte yanlış yapılan soru sayısının dörtte biri doğru sayısından çıkarılır. Elde edilen sayı o testteki net sayısını ifade eder. Bu şekilde tüm testlerin net sayısı hesaplanır. Puanların hesaplanabilmesi için adayların TYT puanının hesaplanması gerekir. Öğrencilerin TYT'de Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir.

YKS'DE 1 NET KAÇ PUAN?

AYT'de geçtiğimiz sene çözülen testlerdeki 1 netin karşılığı şöyleydi: Türkçe 1,10 puan, Sosyal 1,11 puan, Temel Matematik 1,11 puan ve Fen 1,19 puan, Matematik 3,18 puan, Fizik 2,42 puan, Kimya 3,07 puan, Biyoloji 2,50 puan getirmişti. TYT'de ise; Türkçe 2,90 puan, Sosyal 2,93 puan, Matematik 2,92 puan ve Fen 3,14 puan getirdi. Ortalama olarak TYT'de 20 netin 201,867 ham puan getirmesi bekleniyor.

OBP NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacak.



