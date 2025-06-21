YKS'nin ilk oturumu TYT sınavı bu yıl 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. YKS öncesinde, TYT sınavına ilişkin detaylar adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, TYT ne zaman bitecek? 2025 TYT'de kaç soru var? TYT kaç dakika sürecek?

TYT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

2025 TYT'DE KAÇ SORU VAR?

YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.