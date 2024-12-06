'Üç lise öğrencisi stajda istismara uğradı' iddiası: Okul idaresi sessiz

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:22

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta okuyan E.A., A.K., B.K. isimli üç kız öğrenci Antalya’da staj için bir otele gönderildi. Otelde şef olarak çalışan Necmi K. ise iddiaya göre kız öğrencileri yaz boyunca taciz etti. Amasya Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatıp, öğrencilerin ifadelerini aldı. Cumhuriyet’e konuşan aileler sessiz kalıp, olayı örtbas etmek isteyen okul idaresi ve sorumlu öğretmenler hakkında şikayette bulundu.

Mağdurlar öğrencilerden A.K’nın annesi Ayşe K. Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Kızım bana otelde çalışan şefin kendisine dokunduğunu, rahatsız ettiğini söyledi. Bana ‘Çocuklar yanlış anlamış, gözünüz arkada kalmasın, böyle bir sıkıntı yok’ dendi. Kızım şu an psikolojik destek alıyor” diye konuştu.

Tacize uğrayan E.A’nın babası A.A. ise şu ifadeleri kullandı:

‘SENİN BOĞAZINI SIKARIM’

Lütfullah Aksu ismindeki hoca çocuğu tehdit etmiş ‘Sesini çıkarma, senin boğazını sıkarım’ diye. Benim çocuğum sekiz kez kriz geçirdi, şu anda psikolojik tedavi görüyor, ilaç kullanıyor. Ben bir buçuk ay önce okula gidip Müdür İbrahim Şimşek ile görüştüm ‘Önemli bir durum yok, bunlar çocuk’ dedi. Stajdan sorumlu Ahmet Ünlü de bir şey yok diye olayı kapatmaya çalışıyor. Müdür, çocukların erkek arkadaşı var, iffetsizlik yapıyor diye çocukları karalamaya çalışmış. Benim kızım böyle bir şey olmadığını söylüyor.”

Kız öğrencilerden A.A’nın üç yıl önce de okulun uygulama otelinde taciz edildiği, o dönemin okul müdür yardımcısı Lütfullah Aksu ve müdür Yusuf M’nin olayı örtbas ettiği iddia edildi.

‘KENDİNİ REKLAM YAPMA’

Müdür Yusuf M., geçen yıl 11. sınıfta okuyan bir öğrencinin taciz şikâyeti üzerine görevden alınıp başka bir okula öğretmen olarak atanmış daha sonra da emekli olmuştu. Yusuf M’nin taciz davası devam ediyor. Olaylara tepki gösteren baba A.A., “Üç yıl önce de okulun uygulama otelinde kızıma yönelik bir taciz olayı olduğunu duyunca okula gittim. O zaman da Müdür yardımcısı Lütfullah Aksu kızıma ‘Bundan bir şey tutturamazsın, sana kimse inanmaz, boşuna kendini reklam yapma, adın kötüye çıkar’ diye tehditkâr konuşmuş” dedi.