Ücretli öğretmenler maaşlarını istiyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:19

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:19

Asgari ücret altında çalışan, sigortası yarım yatan, eğitim ödeneği almayan, tatillerde ücreti kesilen ve özlük hakkı olmayan ücretli öğretmenler maaşlarının yatmaması sebebiyle mağduriyet yaşıyor. Yeterince düşük olan maaşları, kira, fatura gibi giderlerini bile karşılamaya yetmezken özlük haklarının da olmadığı bir sistemde görevlerini yerine getirmeye çalışan ücretli öğretmenler maaşlarını alamadıkları için seslerini duyurmaya çalışarak gazetemize ulaştı. Ücretli öğretmenler, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretli öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık iki haftadır ülke genelinde ücretli öğretmenlik yapanların maaşları yatırılmadı. Hakkımız nerede?” diye sordu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinde öğretmenlere yönelik herhangi bir iyileştirme yapılmamasını eleştirerek, ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin mağduriyetinin devam ettiğini vurguladı. Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin her yıl oransal olarak azaldığını ve ücretli öğretmen sayısının da geçen yıla göre azaldığını belirtti.

Kaya, ücretli öğretmenlerin, asgari ücretin çok altında ve kölelik ücretine benzer bir maaşla çalıştığını dile getiren Kaya, “Ücretli öğretmenler, en az 8 bin lira, en fazla 14 bin lira arasında aylık ders ücreti alıyor. Bu parayla geçinmek, kirasını ödemek, günlük ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değil” dedi. Buna rağmen ücretli öğretmenlerin maaşlarının dahi ödenmediğini belirten Kaya, bu durumun öğretmenlerin ciddi bir mağduriyet yaşamasına yol açtığını söyledi. Kaya, "Bir insan, çaresiz kalıp kölelik ücretine ikna olsa da, bu kadar düşük ücretle çalışmak ve bunun da zamanında ödenmemesi kabul edilemez" diye konuştu.

Kaya ayrıca, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin de işsiz kaldığını ve mağduriyetlerinin çözülmediğini ifade etti. “Usta öğreticilerin ve ücretli öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeden, bu iktidarın yeni yıla girmesi mümkün değildir” diyen Kaya, Milli Eğitim Bakanı'nın bu duruma duyarsız kaldığını vurguladı.

Bunun yerine, Bakanın ÇEDES projesi kapsamında okullarda imam, müezzin ve vaiz görevlendirmesi yaparak, laik bilimsel eğitimle, Cumhuriyet devrimleriyle mücadele ettiğini belirten Kaya, "Bunlara ödenen ücretler bile dağları taşları aşacak kadar yüksek" dedi.

Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı, gerçek anlamda insan haklarını ve emeği sömürmeyi bir kenara bırakmalı, ücretli öğretmenlerin maaşlarını artırmalı ve hak edişlerini bir an önce ödemelidir. Bunun başka bir çözüm önerisi yoktur" şeklinde konuştu.