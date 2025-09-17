Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 14:13:00
Üniversite ders seçimi nasıl yapılır? 2025-2026 hazırlık ve 1. sınıf ders seçimi ne zaman?

Üniversite hazırlık sınıfı ders kaydı, Ders seçimleri ve benzer işlemle genellikle üniversitelerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılıyor. Peki, Üniversite ders seçimi nasıl yapılır? 2025-2026 hazırlık ve 1. sınıf ders seçimi ne zaman?

Üniversite 1. sınıf ve hazırlık sınıfında ders kaydı yapılıyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki, Üniversite ders seçimi nasıl yapılır? 2025-2026 hazırlık ve 1. sınıf ders seçimi ne zaman?

ÜNİVERSİTE 1. SINIF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak okulunuzun Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapın.

Öğrenci işlemleri sayfasına giderek ders kaydı seçeneğini bulun.

Sınıf seçimi ve dönem seçiminin ardından alacağınız dersler ekranda gösterilir.

Dersleri tek tek seçtikten sonra onaylanır ve danışmanın dersleri onaylaması gerekir.

