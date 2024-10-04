Üniversite hem iş akdine son verdi hem de tazminat istedi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:37

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) çalışan akademisyenlere yönelik sistematik mobbing ve baskı iddialarına bir yenisi eklendi. Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi Damla Topbaş’ın uzun süredir sistematik mobbinge maruz kaldığını ifade ederek istifa etmesinin tartışmaları sürerken aynı bölümde dekanlık araştırma görevlisi Sibel Bekiroğlu'nun da iş akdine son verdi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi sekreterinin kendisine ‘Kadro yenilenme talebinde bulunmadığı” ileri sürülerek ve “hizmetine ihtiyaç duyulmadığı” gerekçe gösterilerek iş akdinin son verildiğine dair bir belge verildiğini aktaran Bekiroğlu, bir de tazminat istediklerini ifade etti.

"BİLİNÇLİ BİR KÖTÜLÜK"

Fakültede ders vermek istediğini ve çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Bekiroğlu, “Kendileri bir şekilde ‘Hizmete ihtiyaç yoktur’ üzerinden bir karar alınmış. Bir de senet yükümlülüğü konulmuş. Ben Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile atandım. Sonra yüksek lisans ve doktora mı yapmak üzere ODTÜ’de görevlendirildim. 2016’da çıkan KHK'yle kadrolarımız dönüştürüldü. 2023 yılında 33 ay geçme talebimi oluşturdum. Dolayısıyla benim bir mecburi hizmet yükümlülüğüm ve daha önceden yüz binlerce liraya imza attığımız senet, hükümlülükten kalktı. Bunları da ekleyerek tazminatla beni kovmak istediler. Ama zaten senet yükümlülüğünü de ortadan kalkmıştı. Bilinçli bir kötülükle karşı karşıyayım” dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ GELDİ"

Dilekçe hakkının kullanmak istediğinde de polislerin çağrıldığını aktaran Sibel Bekiroğlu, “Dekanla bir görüşme şahidimle birlikte bir ofiste görüştük. Görüşmeye ilişkin tutanak tuttum. Bu tutanağı vermek istedim, almayacaklarını söylediler. Ben de ‘dilekçe yazacağım ve bu benim hakkım almamak suç’ dedim. Bunun üzerine kendileri beni kovarak güvenlik görevlilerini çağırdılar. Ortada herhangi bir şey yokken suç duyurusunda da bulunmuşlar, terörle mücadele ekipleri geldi. Ben bu şekilde üniversiteden çıkmak zorunda kaldım” diye konuştu.

İş akdi sonlanmasının rektörlük üzerinden onaylanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Sibel Bekiroğlu, “Henüz tamamlanmış bir şey yok ama buna rağmen odamın anahtarını değiştirerek isimliğimi çıkardılar. Daha işlem tamamlanmadan ve itiraz hakkımı kullanılmadan bunlar yaptılar. Rektörle görüştükten sonra mahkemede hakkımı arayacağım” ifadelerini kullandı