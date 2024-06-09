Üniversite maratonunun ilk testi TYT’de soru içeriğinin yoğunluğu zaman kullanımını etkiledi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 07:26

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu sınavda, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Bugün saat 10.15’te olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 15.45’te de Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Fabrika Eğitim Akademi üniversite hazırlık bölüm başkanlarının TYT ile ilgili derslere göre yorumları şöyle:

Matematik: Uzun paragraf soruları bu sınavda sorulmadı. Okuduğunu anlama soruları ön planda tutulmuş. Ayırt edici sorular da bulunuyor.

Fizik: Düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapacağı bir sınav olduğu söylenebilir.

Kimya: Sınavın genel olarak orta- kolay zorluk seviyesinde olduğu gözlendi.

Biyoloji: Sorular beklenenden çok daha kolaydı.

Türkçe: Çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği fakat paragraf sorularında zaman yönetiminde sıkıntı yaşayabileceği şekilde geçen yıllara paralel mantıkta sorulardan oluştu.

Tarih: Bilgi ağırlıklı olup adayları zorladı.

Felsefe: Genel anlamda zor bulundu. Öğrenciler, felsefe sorularının bilgi içermediğini ancak paragraf sorularının oldukça kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

COĞRAFYA VE FEN ZORDU

Uğur Okulları genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, coğrafya ve fen bilimleri sorularının geçen yıllara göre daha zor olduğunu kaydetti. Kurt, “TYT’de doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme, bilgiyi yerinde kullanabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür” dedi.

Bilfen Liseleri bölüm başkanlarının TYT değerlendirmesi şöyle: “Bu sınavda süreyi iyi kullanabilen öğrenciler öne geçerken analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorularla karşılaşılmıştır. Soruların içeriğinin yoğunluğu süre kullanımını olumsuz etkilemiştir. Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular sorulmuştur. Öğrencilerin genel olarak sosyal derslerde zorlandıkları gözlemlenmiştir.”

‘TÜRKÇE ÇOK ZAMAN ALDI’

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, testlerin getireceği puanın, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluştuğunu söyledi. Durak, “Türkçe testindeki paragraf sorularının geçen yıla göre daha zor algılandığı ve testin adayların planladıklarından daha fazla zaman aldığı söylenebilir. Bu durum Türkçe testinin Türkiye soru çözüm ortalamasının düşmesine, soruların puan değerinin ise geçen yıla göre artmasına neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Durak, “geçen seneki TYT ile bire bir aynı netleri çıkaran bir öğrencinin bu yıl daha iyi bir sıralama yapmasının beklenebileceğini kaydetti.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları zümre başkanları sınava ilişkin “Türkçede dilbilgisi soruları kolay, paragraf ve anlam soruları ise kuvvetli çeldiricilerden dolayı zorlayıcı olmuştur. 2024 TYT’de sosyal bilimler ve Türkçe testlerinin belirleyici olduğu gözlenmiştir” yorumunu yaptı.