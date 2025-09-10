2025 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Peki, Üniversite mazeret kayıtları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? Üniversite mazeret kayıt hakkı tarihleri...

2025 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mazeret kayıt hakkının 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

Özvar, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum."

ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öğrenciler, kazandıkları üniversitelere başvurarak belgeleriyle birlikte mazeretlerini iletecek. Mazeretleri uygun bulunanların kayıt işlemleri yapılacak.

Henüz kaydını tamamlamayan adaylar için bu süreç son şans olarak görülüyor.