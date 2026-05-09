2026 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?” sorusu sınava hangi okulda gireceğini merak eden adaylarca araştırılıyor. Peki, Üniversite sınavı giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS 2026 SINAV TAKVİMİ VE OTURUM TARİHLERİ

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre YKS oturumları Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak. Adayların genel yetenek ve temel bilgilerini ölçen bu oturumun ardından, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav giriş yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce kamuoyuyla paylaşılıyor. ÖSYM’nin gelenekselleşmiş uygulamasına göre, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenebilecekler.