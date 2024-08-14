Üniversite tercih sonuçları açıklandı: Yerleşemeyen öğrencilere ek kontenjan tavsiyesi

Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:29

Güncelleme: 14.08.2024 - 15:31

Milyonlarca adayın tercih yaptığı 2024 üniversite tercih sonuçları açıkladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Ofisi Rehberlik Uzmanı Emre Çuhadar özellikle istemediği bölümü kazanan öğrencilerin kazandığı bölüm ya da programa kayıt yaptırarak yatay geçiş yapmalarının öğretim hayatları için daha avantajlı olabileceğini ifade etti.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Emre Çuhadar, açıklanan sonuçlara göre; örgün, açık öğretim ve KKTC kontenjanları da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldığını ifade etti. Devlet üniversitelerindeki örgün programların yüzde 98,8’i, vakıf üniversitelerindeki genel kontenjanların ise yüzde 91,14 dolduğunu açıklayan Çuhadar, 2024 YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 adayın tercihte bulunduğunu ve toplam 987 bin 388 adayın üniversiteyi kazandığını ifade etti.

MÜHENDİSLİK VE ÖĞRETMENLİK BÖLÜMLERİ BOŞ KALDI

Son yıllarda oldukça talep gören bilişim ile ilgili programlarda bu sene talebin bir nebze azalması, özellikle “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Bilgisayar Programcılığı” gibi yoğun talep gören programlarda bile boş kontenjanların kalması dikkat çekti. Bilişim bölümlerinin yanı sıra “Çevre Mühendisliği”, “İnşaat Mühendisliği”, “Makine Mühendisliği” ile “İlköğretim Matematik”, “Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği” bölümlerinde de hatırı sayılır oranda boş kontenjanlar kaldı.

“ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN YOLUN SONU DEĞİL''

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen birçok soruyu cevaplayan İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Ofisi, Rehberlik Uzmanı Emre Çuhadar, kazanamayan öğrencilerin ek tercihlerden yararlanabileceğini ve yaklaşık 34 bin 500 kişilik boş kontenjanın önemli bir şans olduğunu belirterek açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Tercih yaptığı halde herhangi bir programa yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar için henüz yolun sonu değil. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yerleşemeyen adaylar için Ek tercihlerde ikinci bir şans elbette mümkün. Hali hazırda boş kalan 34 bin 598 kontenjan ve kazandığı halde kayıt yapmayan adaylardan açığa çıkacak olan kontenjanlar, ek tercihlerde bir kez daha yerleşemeyen öğrenciler için tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ek tercihler için 2024 YKS yerleştirme sonuçlarında bir programa yerleştirilmemiş olması gereklidir. Yani bir bölümü kazandınız ve vazgeçtiyseniz ne yazık ki ek tercihlerde ikinci bir şansınız olmayacak.”

“KAYDINIZI YAPARAK BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ YA DA YATAY GEÇİŞ YAPABİLİRSİNİZ''

“Eğer ÖSYM tarafından bir programa yerleştirildiyseniz benim şiddetli önerim o bölüme kaydınızı yaptırmanız yönünde olacaktır” diyen Çuhadar, “Bir yıl daha sınava hazırlanıp gelecek yıl tekrar sınava girdiğiniz takdirde lise diploma not ortalamanıza göre verilen okul başarı puanınızın yarısında kesilme yaşanacak. Bir yıl daha hazırlık sürecine girmek yerine kazandığı bölümü beğenmese bile kayıt işlemini gerçekleştirip ikinci dönem itibariyle bölüm değişikliği veya yatay geçiş haklarını kullanmalarını öneririm. Eğer kayıt olunan yıldaki yerleştirme puanı, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki puanına eşit veya ondan yüksek ise o bölüme yatay geçiş yapılabilmektedir” dedi.

KAYIT İŞLEMLERİNİZİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPABİLİRSİNİZ

Üniversiteli olmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri bu sene 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 19-21 Ağustos tarihleri arasında ise e-devlet üzerinden online kayıt gerçekleştirilebilecek. Bu sene de yine sivil havacılık kabin hizmetleri, sivil havacılık ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi ve uçak teknolojisi gibi bölümlerde kayıt esnasında sağlık raporu istenecek.