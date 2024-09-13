Üniversite yurdunda kriz

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 07:16

Koç Üniversitesi’nde tam burslu olarak okuyan, ihtiyaç bursu sahibi olan üç öğrenci, yaz okulu için kaldıkları yurtlardan okulun sona ermesiyle çıkartıldı. Staj yapan ve geçinebilmek için yarızamanlı işlerde çalışan öğrenciler, geçen ay barınma sorunları yaşadıklarını belirterek boş yurt odalarında kalmak için başvuruda bulundu. Yurt yönetiminin öğrencilere, 15 Eylül’de yurtlarda tadilat olacağı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan bir öğrenci, ekonomik durumlarını açıkladıklarını ancak yönetimden herhangi bir dönüş alamadıklarını savundu. Gençler yer olmadığı için yurtların ortak alanlarında kalmaya başladı. Paylaşımlarından sonra okul yönetiminin konuyu görüşebileceklerini söylediğini belirten gençler henüz somut bir adım atılmadığını aktardı. Üniversite yönetimi konuya ilişkin Cumhuriyet’in taleplerine dönüş yapmadı.