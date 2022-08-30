Üniversitelere YKS puanı olmadan öğrenci alındığı iddiası Meclis gündeminde
Çifte vatandaş uygulamaları ile YKS’ye katılmadan dolaylı yollarla bazı öğrencilerin yabancı öğrenci statüsünde üniversitelere kaydının yapıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı.
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, çifte vatandaş uygulamaları ile YKS’ye katılmadan dolaylı yollarla bazı öğrencilerin yabancı öğrenci statüsü ile üniversitelere kaydının yapıldığına yönelik duyumlar aldıklarını açıkladı. İddiaları Meclis gündemine taşıyan Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Özdemir, “Atanmış rektör tarafından akademik ve idari kadrolar keyfi ve usulsüz kararlarla lağvedilirken diğer yandan yabancı öğrenci statüsü ile belirli bir kontenjan ve kriterlerle YKS’ye girmeden bazı öğrencilerin kayıtlarının yapılması yoluyla şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci yapısı değiştirilmek istenmektedir” ifadelerini kullandı.
“Bu skandal iddialarla ilgili YÖK acil olarak bir açıklama yapmalıdır” çağrısını yapan Özdemir, şu soruları yöneltti:
“Yabancı öğrenci alımı yoluyla YKS puanı olmadan kayıt yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu kişilerin bölümlere göre sayısal dağılımı nedir?”
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