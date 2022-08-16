YKS 2022 sonuçları açıklandı: Barajın kalkmasıyla kontenjan yüzde 99 doldu

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu açıkladı.

Özvar, “Geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken KKTC üniversiteleri hariç bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür” dedi. Özvar, YKS’de baraj puanı uygulamasını ocak ayında sonlandırdıklarını, bu kararla adayların üzerinde baraj kaygısı ve baskısı olmadan YKS’ye odaklanma imkânı bulduklarını belirtti. Barajın kaldırılması kararının ardından üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gerçekleştiğini kaydeden Özvar, başvuru yapan aday sayısının geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 3 milyon 243 bin 425 olduğunu ifade etti. Özvar, başvuran sayısındaki artışın, barajın kaldırılması kararının ne kadar isabetli olduğunu somut şekilde gösterdiğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“YKS’ye başvuran ve yerleşen aday sayılarında artış söz konusudur. Geçen yıl açıköğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99’unun dolmuş olması sevindiricidir.”

SİSTEME GİRİLEMEDİ

Barajın kaldırılmasıyla tercih yapan aday sayısı 2 milyon 138 bin oldu. Aday sayısının yüksek olmasını ÖSYM’nin sistemi kaldıramadı. Adaylar saatlerce sisteme girmeyi deneyip sonuçlarını öğrenmeyi bekledi.

‘YÜZDE 34’ÜNÜN DÜŞÜ GERÇEK OLUYOR

Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşu, sonuçları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Muşlu, “Bir lisans programına yerleşmek bağlamında YKS’ye başvuranların sadece yüzde 34’ünün üniversite düşü gerçekleşmektedir. Daha açık bir ifadeyle YKS’ye giren üç öğrenciden sadece biri bir ön lisans, lisans ve özel yetenek programına yerleşmektedir. Geride kalan iki milyon genç, üniversitenin dışındaki yaşamını sürdürmek zorunda kalacaktır. Bir üniversiteye yerleşmek öğrenciler için çok önemli olsa da sorunlar üniversiteye girişle birlikte daha da derinleşmektedir. Barınma, ulaşım ve beslenme sorunları gençlerimizin hayatlarını karartmaktadır. Yeni bir bakış açısıyla tüm eğitim sistemimizin baştan aşağıya yenilenmesi ve bilimsel kriterler etrafında yeniden ayağa kaldırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.