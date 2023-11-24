Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:17

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:17

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları adaylar tarafından sonuçlanıyor. 19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak yapılan sınav sonuçları için geri sayım başladı.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖKBYS 2023 klavuzuna göre sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.