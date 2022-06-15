Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı mı? Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Başöğretmenlik eğitimleri ne zaman?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular 10 haziranda son bulmuştu. Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı mı? Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Başöğretmenlik eğitimleri ne zaman?
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular 1 Haziran - 10 Haziran tarihlerinde tamamlandı.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bakanlık, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'nin başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?
Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül arasında gerçekleşecek.
BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?
Başöğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-19 Eylül'de verilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?
Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim'de başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta duyurulacak.
Öğretmenlerin almaya hak kazanacakları sertifikalar, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunanlar müracaat edebilecek. Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olanlar başvurabilecek.
Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il komisyonlarınca değerlendirilecek.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacaklarda aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görevli tüm branş ve alan öğretmenlerinin, her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları", "Yönetime Katılım Çalışmaları" ve "Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç alan olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.
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